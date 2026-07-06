Coupe du Monde 2026 : un député britannique imite Donald Trump et interpelle la FIFA

L’affaire Folarin Balogun continue de provoquer des réactions aux quatre coins du monde. Après la levée très controversée de la suspension de l’attaquant américain, obtenue la veille du huitième de finale contre la Belgique et sous l’impulsion de Donald Trump et la Maison Blanche, c’est désormais un député britannique qui interpelle directement Gianni Infantino. Noah Law, élu du Parti travailliste dans les Cornouailles, a adressé un courrier au président de la FIFA pour réclamer un traitement identique en faveur du défenseur anglais Jarell Quansah, expulsé face au Mexique la nuit dernière. Tout en reconnaissant que le carton rouge est justifié, l’homme politique demande que sa suspension soit simplement reportée après la fin de la Coupe du Monde afin que les règles soient appliquées de manière équitable.

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Dans sa lettre, Noah Law écrit ainsi : « durant le match entre le Mexique et l’Angleterre, notre formidable défenseur droit a malheureusement reçu un carton rouge pour un tacle maladroit, mais je crois qu’il faudrait reporter cette suspension après la fin de la Coupe du monde. L’intégrité de toute compétition internationale majeure repose non seulement sur l’adhésion des joueurs et des arbitres aux règles, mais également sur le fait que ces règles soient appliquées de la même manière à toutes les nations participantes. Je suis certain qu’il ne sera pas possible de justifier une situation dans laquelle un joueur profite d’un report de sa suspension, tandis qu’un autre, dans des circonstances similaires, n’aurait pas cette chance. Dans des temps où le système multilatéral et les lois internationales sont mis en danger, je vous prie de traiter cette affaire avec le plus grand sérieux. » Une démarche teintée d’ironie qui souligne les incohérences dénoncées par de nombreux observateurs depuis la décision de la FIFA en faveur de Folarin Balogun.