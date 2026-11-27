La disparition d’Éric Roy, le 17 juin dernier, aurait pu laisser des traces profondes au Stade Brestois. Figure centrale du renouveau du club, l’entraîneur avait marqué l’histoire récente des Ty-Zefs en les conduisant jusqu’à la Ligue des Champions lors de la saison 2024-2025. Sa disparition brutale a forcément représenté un choc humain et sportif, alors que son fidèle adjoint, Julien Lachuer, était propulsé sur le devant de la scène cet été pour diriger le groupe breton. Forcément, après un été si chargé en émotions, les premières semaines de la saison ont été délicates, avec un Brest en manque de régularité et encore en quête de repères. Mais quelques mois plus tard, le club breton a totalement changé de visage.

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Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce rebond a été aussi spectaculaire qu’inattendu. Après trois victoires consécutives face à Lorient (2-0), Lyon (2-0) et Strasbourg (1-0), les Brestois recevaient le Paris FC ce vendredi avec l’ambition de poursuivre leur série. Et face à un farouche opposant, la mission a été accomplie. Au terme d’une rencontre sérieuse et d’un gros combat collectif, les hommes de Julien Lachuer se sont imposés 1-0 face au dauphin du PSG. Une nouvelle fois impérial, Egil Selvik a multiplié les interventions décisives pour préserver l’avantage des siens. Brest a ainsi signé une quatrième victoire consécutive, mais aussi un quatrième clean sheet de rang, qui souligne l’incroyable forme du portier norvégien. Une dynamique impressionnante qui confirme aussi le changement de dimension de cette équipe, qui a grimpé au classement presque en catimini.

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Des Brestois troisièmes mais qui refusent de s’emballer

Avec 21 points, les Bretons occupent provisoirement la troisième place, une position que peu d’observateurs leur auraient imaginée avant le début de la saison. Cette performance récompense un collectif particulièrement solide, porté par un Egil Selvik de grande classe dans les buts, un Hugo Magnetti précieux dans l’entrejeu et un Joris Chotard particulièrement performant. Le repositionnement de Lucas Tousart en défense centrale apporte également une solution intéressante à Julien Lachuer en l’absence du capitaine Brendan Chardonnet.

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Après la rencontre, Joris Chotard, inusable ce vendredi, a fait part de sa satisfaction et a refusé l’emballement au micro de Ligue 1+ : «ce qui nous a manqué en début, là on l’a. On est très proches sur le terrain, on est solides et on trouve les passes. On se replie rapidement. Physiquement, on est bien. On ne va pas s’enflammer, il faut continuer de travailler pour aller plus loin. Maintenant qu’on est 3es ? On ne change rien, chaque semaine est différente. Il ne faut pas croire que tout est fait. Si on réfléchit comme ça, on va s’en prendre 4 la semaine prochaine et on va redescendre de notre nuage. Le coach et le groupe, on est conscients de ça. Eric Roy veille sur nous. La dernière action, c’est sûrement lui qui a empêché le but (Sinayoko a loupé la balle d’égalisation face au but vide sur la dernière action, ndlr) !»

De son côté, Julien Lachuer savoure la forme remarquable de son groupe. Interrogé sur son travail après les bases posées par Eric Roy et sur les objectifs de la saison, le coach de 50 ans a également envoyé un message pour la concurrence dans son groupe avec plusieurs retours de blessés à venir : «je suis content pour les gars. Je retiens l’énergie pour jouer ces matches. On essaye de faire du Brest en première et après on s’accroche en deuxième. La première période était bonne mais il y a des axes de progression. C’est trois points, il reste du temps. Plus de pression ? Je suis content avec le retour des joueurs. Chardonnet et son retour ? Il faudra qu’il soit bon et que les autres aussi. On veut que Brest gagne et gagner avec nos principes. Ça va créer de la concurrence, donc c’est positif. Eric nous manque beaucoup, j’avais un rapport spécial avec lui. Il faut continuer sur ce qu’il avait travaillé avec nous. Je dois juste mettre les joueurs en confiance.» Un hommage touchant à celui qui continue, d’une certaine manière, d’accompagner le Stade Brestois, provisoirement troisième de Ligue 1 donc.