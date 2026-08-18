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Ligue des Champions

OL : Lois Openda climatise Istanbul contre Fenerbahçe

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lois Openda @Maxppp
Fenerbahce 1-1 Lyon

L’OL a ouvert le score juste avant la pause face à Fenerbahçe. Sur la droite, Tolisso est parfaitement décalé par Tessmann dans la surface turque. Le milieu lyonnais prend le temps de lever la tête avant de centrer vers Openda.

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L’attaquant belge ne tremble pas et ajuste Ederson d’une tête bien placée pour donner l’avantage aux Lyonnais. Une réalisation qui permet à l’OL de rentrer aux vestiaires avec un précieux avantage.

Pub. le - MAJ le
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