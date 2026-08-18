Ligue des Champions
OL : Lois Openda climatise Istanbul contre Fenerbahçe
1 min.
@Maxppp
L’OL a ouvert le score juste avant la pause face à Fenerbahçe. Sur la droite, Tolisso est parfaitement décalé par Tessmann dans la surface turque. Le milieu lyonnais prend le temps de lever la tête avant de centrer vers Openda.
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🥶 L'OL ET OPENDA CLIMATISENT FENERBAHÇE AVANT LA MI-TEMPS !— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 18, 2026
Quel travail de Tolisso dans le camp turc pour trouver Openda qui ajuste Ederson !#FENLYO sur CANAL+ | #UCL pic.twitter.com/csN6gQ5ic2
L’attaquant belge ne tremble pas et ajuste Ederson d’une tête bien placée pour donner l’avantage aux Lyonnais. Une réalisation qui permet à l’OL de rentrer aux vestiaires avec un précieux avantage.
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