PSG-OM : le message chambreur de Matvey Safonov

Le Paris Saint-Germain a remporté le 14e Trophée des Champions de son histoire face à l’Olympique de Marseille (2-2, 4 tab 1). Héros de la séance des tirs au but lors de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, Matvey Safonov a cette fois-ci vu Lucas Chevalier briller à son tour dans cet exercice.

La suite après cette publicité

Et le portier n’a pas manqué de célébrer le succès des siens devant sa télévision. Le tout en français. « Pourquoi facile ? Pourquoi facile ? Ici c’est Paris les gars ! ici c’est Paris », a-t-il déclaré dans une story postée sur son compte Instagram.