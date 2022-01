FIFA 22 : Ronaldo et Benzema absents de la TOTY !

C'est le grand moment de l'année pour les fans du mode de jeu Fifa Ultimate Team (FUT) sur Fifa 22, la Team of the Year est sortie ! Et comme tous les ans, il y a de sacrés joueurs dans ce onze. De Kanté, à Marquinhos en passant pour Lewandowski, que du beau monde. Mais quand même certains noms, et surtout certains absents font jaser. C'est le cas de Benzema et Ronaldo notamment. On vous explique tout ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

