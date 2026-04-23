Le Bayern Munich menace déjà le PSG

Le combat des chefs. Le 6 mai prochain, on connaîtra enfin les identités des deux finalistes de la Ligue des Champions édition 2025-26. Cela se joue entre l’Atlético de Madrid et Arsenal d’un côté, et le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich de l’autre. Tenant du titre et dernier représentant français dans la plus belle des compétitions européennes, le club de la capitale aura fort à faire pour éliminer le rouleau compresseur bavarois, qui aura l’avantage de recevoir les Franciliens à l’Allianz Arena le 6 mai. Mais il faudra bien négocier le premier acte au Parc des Princes dans 5 jours, le 28 avril. Avant ce choc, les Munichois se sont bien préparés puisqu’ils ont déjà remporté le titre en Bundesliga le week-end dernier. Hier, ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d’Allemagne, en s’imposant 2 à 0 face au Bayer Leverkusen.

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Un message fort envoyé au PSG

Après la rencontre, Vincent Kompany était ravi. « Nous avons très bien joué en première mi-temps, à haute intensité, nous ne leur avons rien accordé. Leverkusen est entré mieux dans le match en seconde mi-temps. Ils nous ont forcés à défendre plus bas, mais nous avons bien géré cela. Nous profitons de ce moment car il s’agit de titres et nous sommes encore dans la course pour tout.» Le Belge, qui mène la formule 1 allemande d’une main de maître, a été ensuite questionné sur les prochaines échéances, notamment le choc contre Paris. « Théoriquement, nous nous focaliserons sur Mayence, même si nous avons déjà assuré le titre. Nous avons une routine claire pour la préparation des matches. Je ne veux pas changer le processus car tous les matches sont importants.» Mais le coach, qui va devoir se passer des services de Serge Gnabry (blessé), aura l’occasion de gérer son effectif et les temps de repos avant un rendez-vous dans la capitale française.

Manuel Neuer, lui, a accepté d’évoquer ce choc de gala. Sky Germany a d’ailleurs qualifié Paris de meilleure équipe d’Europe. Le portier allemand n’était pas totalement de cet avis. « On ne peut pas dire ça. Arsenal en fait assurément partie. Je pense que ce sera un match très difficile. Nous avions également très bien débuté la saison à Paris en championnat. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés à dix et avons dû batailler ferme. Mais nous devons être au sommet de notre forme et avoir cette mentalité dès la première mi-temps. Je ne pense pas que quiconque ait hâte d’affronter le Bayern Munich dans ces conditions. Mais nous savons de quoi le PSG est capable, quel football il pratique. Ce sera un match compliqué.» Cela va dans le sens des récentes déclarations de Kompany, qui a précisé qu’il s’agit de «la tâche la plus difficile de toutes» mais qu’ils «convaincus de pouvoir y arriver».

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Munich arrive lancé à pleine balle

Du côté de la presse sportive allemande, l’affiche face au PSG fait également beaucoup parler. Notre confrère de Fussball Transfers, Lukas Hörster, est impatient de voir ce choc des titans. «Pour moi, les derniers matches Bayern-PSG (phase de la Ligue des Champions et Coupe du Monde des Clubs) étaient très serrés. Le PSG est peut-être aussi fort que l’an dernier, même sans Gianluigi Donnarumma. Mais le Bayern Munich est meilleur que ces dernières années et pratiquement tous ses titulaires sont disponibles. Même Jamal Musiala progresse à grands pas. Donc tout semble réuni pour remporter la Ligue des Champions cette année. Mais le respect pour le PSG est immense. Surtout si le PSG trouve la solution pour un jeu rapide et précis au milieu de terrain, le Bayern aura des problèmes car Kimmich et Pavlovic sont lents. J’ai vraiment hâte de voir ces deux superbes matches entre les deux meilleures équipes d’Europe. C’est d’ailleurs ce que Joshua Kimmich a dit la dernière fois.»

De son côté, Bild est aussi impatient de voir ce match entre «les deux équipes les plus en forme d’Europe», qui devront tout de même se passer de certains éléments. Côté bavarois, Gnabry est out. Il y a un doute aussi sur Jamal Musiala. Dans le camp parisien, la plus grosse incertitude concerne Vitinha, touché face à l’OL dimanche soir lors de la défaite 2 à 1. Il était absent hier contre Nantes et devrait manquer le match contre Angers ce week-end. En Allemagne, la presse ne s’attend pas à le croiser le 28 avril. «Même si son état s’améliore, une place de titulaire contre le Bayern la semaine qui arrive semble improbable sans entraînement, ni match de préparation. Ce serait un coup dur pour l’équipe de Luis Enrique (55 ans). Cette saison en Ligue des Champions, Vitinha n’a pas manqué une seule minute et il a été décisif à 7 reprises (six buts et une passe décisive)», écrit Bild. Lancé, le Bayern Munich compte être sans pitié avec Paris. Un club respecté. Mais les Allemands estiment avoir les armes nécessaires, notamment offensivement avec Olise, Kane et Diaz, pour battre les tenants du titre.