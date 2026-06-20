Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Ligue 2

Keasse Bah entre l’ASSE et le Borussia Mönchengladbach

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Auteur d’une première grosse saison sous les couleurs du Stade Lausanne Ouchy en Suisse (39 matchs, 8 buts, 4 passes décisives), Keasse Bah pourrait déjà s’envoler sous d’autres cieux cet été. L’attaquant ivoirien de 21 ans a été cité dans plusieurs clubs ces dernières semaines, notamment Hambourg, mais selon nos informations, une lutte à deux se dessine pour la signature de l’ancien joueur de l’Ararat Erewan (Arménie).

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, les deux favoris pour récupérer l’attaquant d’1m83 ne sont autres que Saint-Étienne et le Borussia Mönchengladbach. Angers a manifesté un intérêt mais semble partir de bien trop loin. Selon Transfermarkt, l’attaquant ivoirien est aujourd’hui valorisé autour de 700 000 euros, mais un transfert pourrait se concrétiser pour un montant supérieur à cette somme.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Bundesliga
M'gladbach
ASSE

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
ASSE Logo St Étienne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier