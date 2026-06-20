Keasse Bah entre l’ASSE et le Borussia Mönchengladbach

Auteur d’une première grosse saison sous les couleurs du Stade Lausanne Ouchy en Suisse (39 matchs, 8 buts, 4 passes décisives), Keasse Bah pourrait déjà s’envoler sous d’autres cieux cet été. L’attaquant ivoirien de 21 ans a été cité dans plusieurs clubs ces dernières semaines, notamment Hambourg, mais selon nos informations, une lutte à deux se dessine pour la signature de l’ancien joueur de l’Ararat Erewan (Arménie).

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, les deux favoris pour récupérer l’attaquant d’1m83 ne sont autres que Saint-Étienne et le Borussia Mönchengladbach. Angers a manifesté un intérêt mais semble partir de bien trop loin. Selon Transfermarkt, l’attaquant ivoirien est aujourd’hui valorisé autour de 700 000 euros, mais un transfert pourrait se concrétiser pour un montant supérieur à cette somme.