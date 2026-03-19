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CAN

Didier Deschamps est choqué pour la CAN 2025

Par Jordan Pardon - Dahbia Hattabi
1 min.

Mardi soir, la CAF a décidé de retirer le titre de champion d’Afrique au Sénégal et d’accorder la victoire sur tapis vert au Maroc. Une décision très commentée et contestée par certains. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a été plutôt direct.

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«Le titre du Maroc ? Je suis surpris par cette décision comme l’ensemble d’entre vous je pense. Ça fait 2 mois qu’il y a eu le titre de champion d’Afrique. Maintenant apparemment c’est sur le plan juridique (que ça se passe, nldr), ce n’est pas dans mon domaine. C’est pour le moins surprenant, je ne vais pas en dire plus».

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