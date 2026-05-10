Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Thibaut Courtois a appelé les joueurs du Mans FC

Par Jordan Pardon
1 min.
Le Mans - Pau @Maxppp

En attendant l’officialisation de leur montée en Ligue 1 qui sera a priori annoncée mercredi par la Commission de Discipline de la LFP, les joueurs du Mans FC ont pu retrouver leurs supporters dans la nuit et communier. D’après le journal [L’Équipe](https://www.lequipe.fr/Football/Article/Retenue-a-bastia-liesse-au-mans-face-time-avec-courtois-les-coulisses-de-la-folle-soiree-du-mans-quasi-promu-en-ligue-1/1674664), ils ont même reçu l’appel d’un certain Thibaut Courtois après leur victoire face à Bastia (le match avait été arrêté à 1 minute de la fin de la rencontre suite à des jets de projectiles, de fumigènes et des explosions de bombes agricoles).

La suite après cette publicité

Les Manceaux n’ont quasiment rien entendu, le FaceTime ayant été étouffé par le vacarme général, mais ils ont sans doute dû apprécier l’intention. Pour rappel, le gardien belge a investi au Mans à travers la société d’investissement NxtPlay qu’il a cofondée, rejoignant ainsi Djokovic, Felipe Massa ou encore Kevin Magnussen au capital du club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Mans
Thibaut Courtois

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Mans Logo Le Mans FC
Thibaut Courtois Thibaut Courtois
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier