Thibaut Courtois a appelé les joueurs du Mans FC

En attendant l’officialisation de leur montée en Ligue 1 qui sera a priori annoncée mercredi par la Commission de Discipline de la LFP, les joueurs du Mans FC ont pu retrouver leurs supporters dans la nuit et communier. D’après le journal [L’Équipe](https://www.lequipe.fr/Football/Article/Retenue-a-bastia-liesse-au-mans-face-time-avec-courtois-les-coulisses-de-la-folle-soiree-du-mans-quasi-promu-en-ligue-1/1674664), ils ont même reçu l’appel d’un certain Thibaut Courtois après leur victoire face à Bastia (le match avait été arrêté à 1 minute de la fin de la rencontre suite à des jets de projectiles, de fumigènes et des explosions de bombes agricoles).

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Les Manceaux n’ont quasiment rien entendu, le FaceTime ayant été étouffé par le vacarme général, mais ils ont sans doute dû apprécier l’intention. Pour rappel, le gardien belge a investi au Mans à travers la société d’investissement NxtPlay qu’il a cofondée, rejoignant ainsi Djokovic, Felipe Massa ou encore Kevin Magnussen au capital du club.