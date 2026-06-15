Real Madrid : l’officialisation de Marc Cucurella attendue ce lundi

Le Real Madrid s’active dans tous les sens pour préparer au mieux la saison 2026-2027. En effet, la Maison Blanche devrait officialiser ce lundi l’arrivée de Marc Cucurella selon les informations de la Cadena SER. Les derniers documents auraient été échangés entre les différentes parties ces dernières heures, permettant au latéral gauche espagnol de finaliser son transfert depuis le rassemblement de la sélection espagnole. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste, le joueur de 27 ans s’apprête ainsi à devenir la première recrue officiellement annoncée par le club madrilène.

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Le Real Madrid poursuit le remodelage de son effectif sous l’impulsion de José Mourinho. Ces dernières semaines, les noms d’Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Bernardo Silva ont notamment été associés au club merengue, qui souhaite se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu. L’arrivée attendue de Cucurella confirme en tout cas la volonté de la direction madrilène d’apporter rapidement des renforts expérimentés afin de bâtir un effectif capable de répondre aux ambitions du technicien portugais.