Le FC Barcelone va être attaqué sur Fermín López

Plus les saisons passent et plus Fermín López devient incontournable au FC Barcelone. Le champion olympique 2024 est une pièce maitresse dans l’entrejeu d’Hansi Flick, malgré la concurrence féroce de l’effectif. Avec ses 5 buts et ses 4 passes décisives en 12 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de 23 ans vit en plus de cela un début d’exercice assez bluffant, lui qui a manqué la Coupe du Monde cet été, et donc le titre suprême, en raison d’une blessure au cinquième métatarsien du pied droit, nécessitant une opération.

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Autant dire qu’il avait faim au retour de l’été, quand ses collègues de la sélection étaient toujours en vacances. Il en a profité pour être l’un des moteurs du jeu du Barça. Ses qualités sautent aux yeux des meilleurs clubs du monde, et il n’est pas si rare de voir son nom être associé aux grands d’Europe. Cette fois, d’après les informations de Marca, c’est Manchester United qui a pris des renseignements sur lui, mais aussi sur Pablo Barrios de l’Atlético de Madrid. Le média précise bien qu’à cette heure, il n’y a eu aucune négociation.

Le Barça s’attend à perdre plusieurs titulaires lors des deux prochains mercatos

Dans les deux cas, les clubs de Liga n’ont pas l’intention de se séparer de leur joueur, mais la porte n’est pas complètement fermée non plus. Champion olympique à Paris lui aussi, Barrios est sous contrat jusqu’en 2030 et est une pièce maitresse de Diego Simeone. Fermín López possède quant à lui un CV un peu plus étoffé et un contrat courant jusqu’à 2031. Une chose est certaine dans ce dossier, c’est que les Red Devils recherchent ce type de joueur, capable de jouer entre les lignes, d’être au départ de l’action, mais aussi à la conclusion.

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Le club catalan sera tout de même confronté à un choix dans les mois à venir. Il faudra se débarrasser de quelques gros salaires de l’effectif. « Entre janvier et cet été, le Barça écoutera certainement les offres concernant certains de ses titulaires » et cite Jules Koundé (contrat jusqu’en 2030) comme cas le plus probable. Déjà annoncé comme un possible partant cet été, le Français ne sera pas le seul cadre à devoir quitter le navire afin de renouveler l’effectif. Encore faut-il que des offres arrivent. Pour Fermín López, il y a déjà des intérêts.