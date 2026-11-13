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UEFA Nations League

Espagne : Lamine Yamal rejoint le rassemblement

Par Sasha Nahon
2 min.
Lamine Yamal avec l'Espagne @Maxppp
Espagne Angleterre

Bonne nouvelle pour l’Espagne à quelques jours de son choc face à l’Angleterre. Lamine Yamal a rejoint le rassemblement de la Roja à la Cité du football, après avoir été ménagé lors de la victoire espagnole contre la République tchèque (2-0), jeudi, en Ligue des nations. L’ailier du FC Barcelone avait ressenti une gêne au genou lors du succès de son équipe contre l’Atlético de Madrid (2-1), dimanche dernier. Par précaution, Luis de la Fuente avait décidé de ne pas l’emmener à Prague afin de lui éviter un déplacement supplémentaire et de lui permettre de récupérer. Le jeune international espagnol est désormais de retour auprès de ses coéquipiers et devrait pouvoir participer à la rencontre face aux Three Lions de Thomas Tuchel, prévue dimanche à 20h45. Mikel Oyarzabal, également absent du premier rendez-vous de cette trêve en raison d’une grippe, doit lui aussi rejoindre le groupe avec un léger décalage.

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Selección Española Masculina de Fútbol
Mientras nuestro avión aterrizaba…

… en el escenario “Ciudad del Fútbol” llegaba Lamine Yamal para unirse a la @SEFutbol de cara al partido ante Inglaterra.

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La gestion du cas Lamine Yamal a toutefois provoqué quelques critiques en Espagne. Certains observateurs ont notamment dénoncé une sélection à la carte, à l’image du journaliste Edu Aguirre sur le plateau d’El Chiringuito. « Si tu n’es pas là pour le match de jeudi, tu n’es pas là pour celui de dimanche. Point final. Tu es blessé ? Tu ne viens pas », avait-il lancé, estimant qu’il était plus facile de se rendre disponible pour une affiche contre l’Angleterre que pour un déplacement en République tchèque. Face à ces accusations, Luis de la Fuente a défendu sa décision en assurant avoir simplement voulu protéger son joueur. « Il n’a rien. Il était prêt à jouer et, s’il y avait eu urgence, on l’aurait sûrement fait jouer. Mais ça ne vaut pas la peine de prendre de risque, et on pense d’abord à sa santé », a expliqué le sélectionneur.

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