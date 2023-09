Nouveau scandale raciste à l’Atlético

La suite après cette publicité

Comment gâcher la fête. Dimanche, le Real Madrid a chuté pour la première fois de la saison en Liga (3-1). L’Atlético, plus tranchant, a dominé son voisin, bien aidé par un Antoine Griezmann des grands soirs. Une victoire cruciale pour les Colchoneros qui remontent à la 5e place du classement, après un début de campagne mitigé. Outre le succès, une énième affaire de racisme frappe l’Espagne et c’est bien les Rouges et Blancs qui sont visés.

Aux abords du Wanda Metropolitano, avant le début de rencontre, une jeune fille noire portant le maillot de Vinicius Jr a été prise à partie par des ultras de l’Atlético de Madrid. Des insultes, racistes notamment, ont été balancées à cette dernière, ainsi que des cris de singe selon Cadena SER. Fort heureusement, la Liga possède suffisamment d’éléments pour retrouver les auteurs de ces injures ainsi que la famille de la jeune fille pour pouvoir clarifier les faits. Une semaine comme une autre en Espagne…