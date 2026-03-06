Menu Rechercher
Ahmed Kantari fataliste face à la reprogrammation de PSG-Nantes

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes @Maxppp

Avec sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG a demandé le report de la réception du FC Nantes, coincé entre ses deux rencontres face à Chelsea. La Ligue a accepté cette reprogrammation pour disputer ce match durant la semaine du 20 avril, à une date qui devra être précisée. Forcément, ça n’a pas été du goût de tout le monde, notamment des supporters canaris, d’autant que ce n’est pas la première fois qu’ils sont victimes du calendrier du PSG.

Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Ahmed Kantari a eu une réponse fataliste. «Est-ce qu’on a vraiment le choix ? Je pense qu’aujourd’hui on doit s’adapter. On aurait forcément préféré jouer la semaine prochaine mais notre métier est fait d’adaptations. Aujourd’hui, on va se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut agir». Nantes joue son maintien en cette saison et occupe actuellement la 17e place de Ligue 1 à un point du barragiste (Auxerre) et 7 du premier non relégable (Nice).

