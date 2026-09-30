Équipe de France : les joueurs sont subjugués par Zinédine Zidane

Ce sera la grande première à domicile pour Zinédine Zidane, face à la sélection contre laquelle il avait joué son dernier match en Bleu en 2006. Mais les joueurs de l’équipe de France attendent aussi avec impatience l’accueil du public pour leur coach vendredi soir au Stade de France, avant d’affronter l’Italie. « On va le voir vendredi au match, on va tous découvrir ça en même temps que tout le monde, on va découvrir l’ovation, on va applaudir, c’est tout », s’est amusé Manu Koné en conférence de presse ce mercredi, en réponse à une question sur l’aura de son nouveau sélectionneur.

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Outre les résultats attendus en Ligue des Nations, l’intérêt principal de ce rassemblement réside dans la découverte des principes de jeu du nouveau sélectionneur, dans ce qu’il demande aux joueurs, dans ce qu’il représente pour eux. Ainsi, Manu Koné a eu droit à de nombreuses questions sur le management de Zinédine Zidane. « Ça fait plaisir d’être coaché par Zinédine Zidane, c’est une légende mondiale. Il nous gère de façon très humaine, il est très sincère, très proche des joueurs. Il peut nous parler en aparté ou devant le groupe. Il nous met en confiance, nous dit de jouer librement. On est chacun naturel de notre côté et ça fait plaisir ».

« Il est fier de nous, il nous l’a dit »

En tant que milieu de terrain, même plus défensif, il bénéficie des conseils avisés de l’ancien numéro 10 français. « Ça a été un milieu, donc j’apprends beaucoup, forcément, je suis à l’écoute de tout ce qu’il me dit, je ne peux qu’apprendre à ses côtés. Il me conseille beaucoup sur le placement, l’équilibre de l’équipe. Le plus important, c’est de répondre aux exigences du coach », a commenté le milieu de l’AS Roma, qui a souligné l’importance du staff élargi. « C’est un staff un peu plus large, ils répondent à toutes nos demandes, dans les soins, les attentions, sur le terrain aussi. Je pense que ça nous fait du bien en sélection. »

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Et si la joie de Zidane se ressent après les deux premières rencontres passées sur le banc des Bleus, Manu Koné confirme qu’il sait transmettre sa satisfaction aux joueurs. « On n’a pas eu beaucoup de temps pour bosser, il est fier de nous, parce qu’on a su mettre en place tout ce qu’il veut. Il est très fier de nous, il nous l’a dit, on est de très bons joueurs à ses yeux, on a la faculté à s’adapter. Et il est très fier de ça, il nous l’a dit », a répété Manu Koné, preuve de l’impact du discours de ZZ dans le vestiaire, sous le charme de son sélectionneur.