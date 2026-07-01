Coupe du Monde 2026 : c’est pire que prévu pour Lucas Paqueta

Le Brésil est maudit. Après avoir enregistré plusieurs forfaits de taille avant le début de la Coupe du Monde (Rodrygo, Estêvão, Eder Miltão), la Seleção continue de perdre des joueurs sur blessure. Le dernier en date est Lucas Paqueta. Et vu le niveau actuel de la Canarinha, il y a des chances pour que l’on ne revoie plus le milieu de Flamengo du tournoi.

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Sorti sur blessure et en larmes face au Japon, Paqueta souffre d’une lésion musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. Annoncé forfait pour le huitième de finale face à la Norvège, l’ancien Lyonnais ne devrait pas revenir avant une éventuelle finale. En effet, Lance! indique qu’il lui faudra au moins deux semaines pour se remettre de sa blessure et qu’un retour à l’entraînement avec ballon ne serait prévu qu’entre le 12 et le 15 juillet. Si les hommes de Carlo Ancelotti sont toujours qualifiés…