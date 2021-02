L’Atlético Mineiro réagit au départ de Jorge Sampaoli

Ce n’est qu’une question de jours. Jorge Sampaoli devrait être le nouvel entraîneur de l’OM. Ces derniers jours, l’Argentin a annoncé officiellement son départ à ses joueurs. L’Atlético Mineiro a confirmé sur son compte Twitter avoir accepté la décision de Jorge Sampaoli de mettre fin à son contrat avec le club, à l'issue du championnat brésilien.

Après une saison passée au club, l’ancien sélectionneur de l’Argentine a laissé une trace indélébile à l’Atlético Mineiro. « Jorge Sampaoli a joué un rôle important dans le changement de l'Atlético par rapport au niveau où il se trouvait ces dernières années, grâce à sa discipline, à son énorme capacité de travail et à son esprit permanent de récupération. Le club remercie l'entraîneur, lui souhaite beaucoup de succès et se sent honoré de l'avoir eu comme entraîneur pendant environ un an. » peut-on lire.