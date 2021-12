Karl-Heinz Rummenigge revient sur le passage de Renato Sanches au Bayern Munich

Retraité depuis juin dernier, Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du Bayern Munich, continue pourtant de faire parler de lui. Et pour cause, l'ancien dirigeant bavarois multiplie les sorties médiatiques. Ce lundi, à l'occasion d'un direct organisé par le quotidien allemand Bild, l'ex-patron du champion allemand en titre est cette fois revenu sur le cas Renato Sanches, passé par le Bayern de 2016 à 2019 et désormais sous les couleurs lilloises. Observateur régulier, Rummenigge - qui a notamment suivi le Portugais contre Wolfsburg en Ligue des champions le 8 décembre: dernier - avait d'ailleurs reconnu à son sujet : «c'était l'un des meilleurs sur le terrain. Ils ont gagné le match en grande partie grâce à lui».

Interrogé sur le passage du natif de Lisbonne en Bavière, il a cependant reconnu avoir recruté le Lusitanien prématurément, lui qui sortait pourtant d'une saison étincelante avec Benfica et d'un Euro impressionnant remporté aux dépens de la France : «je pense que nous l'avons fait signer un ou deux ans trop tôt, mais nous avions envie de le sécuriser. À 18 ans, il y avait une grande attente autour de lui en Europe. (...) Nous avons payé 35 millions d'euros, c'était beaucoup d'argent, mais il a été élu Golden Boy (en octobre, quelques mois après sa signature au Bayern», a ainsi admis Rummenigge, regrettant par ailleurs que Sanches, alors en prêt du côté de Swansea City, ne soit pas revenu lors de la saison 2017-2018 : «quand (Jupp) Heynckes a pris la place de Carlo Ancelotti, il voulait que Renato Sanches revienne de prêt. Malheureusement, nous n'avons pas pu en raison des règles de la FIFA. Je pense que les deux auraient bien travaillé ensemble à Munich et que Renato jouerait encore au Bayern aujourd'hui».