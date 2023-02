EdF (F) : la FFF a pris une première décision pour Corinne Diacre

La suite après cette publicité

Rendez-vous le 9 mars pour Corinne Diacre. Alors que Noël Le Graët a été démis de ses fonctions de président de la Fédération Française de Football ce mardi à l’occasion du comité exécutif, la technicienne de 48 ans devra encore attendre pour en savoir plus sur son avenir de sélectionneuse à la tête de l’équipe de France féminine. Éric Borghini, membre du Comex, a annoncé qu’une cellule pour gérer ce dossier a été mise en place. Celle-ci contient Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera et Laura George. Le verdict tombera donc le 9 mars prochain, date du prochain Comité exécutif. Un communiqué officiel a été publié ce mardi après-midi.

« Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce mardi 28 février, a étudié les questions relatives à la situation actuelle de l’Equipe de France Féminine à la suite des différentes prises de position des joueuses exprimées ces derniers jours. À l’issue de la réunion, le Président par intérim Philippe Diallo a missionné une commission composée de quatre membres du COMEX, Laura Georges, Aline Rieira, Jean-Michel Aulas et Marc Keller, pour dresser un constat de la situation actuelle et établir une liste de recommandations et de décisions à prendre très rapidement afin de rétablir une situation propice à la performance de l’Equipe de France. La FFF réaffirme qu’aucune individualité ne peut être placée au-dessus de l’institution. Elle regrette la forme de ces réclamations mais accordera au fond l’attention nécessaire pour trouver une solution positive, toujours dans les intérêts de l’Equipe de France à la veille de deux échéances majeures, la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024 en France. »

