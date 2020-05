Manchester City : Sergio Agüero ne bougera pas

Sergio Agüero (31 ans), en fin de contrat en 2021 avec Manchester City, devrait encore martyriser les défenses adverses sur les pelouses de Premier League dans les prochains mois. Alors que l'exclusion des Skyblues de toute compétition européenne lors des deux prochaines années par l'UEFA semble menacer l'avenir de certains cadres de l'effectif de Pep Guardiola, l'attaquant argentin ne quittera pas le navire avant l'échéance de son bail.

C'est ce qu'a déclaré son agent, Hernan Reguera, au FC Inter News : «Sergio a un contrat avec Manchester City jusqu'en 2021. Il n'y a aucune chance qu'il parte avant. Nous verrons ensuite ce qui se passera. Est-ce que j'ai parlé avec l'Inter Milan (pour remplacer Lautaro Martinez en cas de départ cet été, ndlr) ? Non. La raison est simple : Agüero est parfaitement heureux avec les Citizens et n'a pas l'intention de changer d'équipe». Le message est clair et scelle l'avenir à court terme du meilleur buteur de l'histoire de Manchester City.