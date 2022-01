Les 14 joueurs suivis par Newcastle pour la fin du mercato

La suite après cette publicité

Kieran Trippier et Chris Wood. Voici les deux seules recrues du mercato hivernal de Newcastle, qui ont respectivement coûté un peu plus de 10 millions d'euros et 30 millions d'euros. De quoi renforcer l'effectif d'Eddie Howe, mais on est encore assez loin des grands noms annoncés au moment de la reprise du club par le fonds souverain d'Arabie Saoudite.

Forcément, la situation du club - dix-huitième en championnat - et le contexte hivernal où bien moins de gros transferts sont réalisés expliquent en bonne partie ce calme relatif. Mais nul doute que les fans des Magpies qui s'attendaient à voir des noms comme Edinson Cavani ou Nabil Fekir, parmi les premiers cités à l'époque, sont encore sur leur faim. Qu'ils se rassurent, comme l'indique le Daily Mail, des recrues sont attendues. Le média anglais livre une liste de 14 noms susceptibles de débarquer à St James' Park dans la semaine à venir. Ce qui ne signifie évidemment pas que les 14 joueurs en question seront recrutés, mais on peut s'attendre à en voir au moins un ou deux arriver.

Une grosse surprise en attaque ?

On retrouve notamment Bernd Leno, le portier d'Arsenal, pour qui un prêt serait en discussion. En défense, les Magpies travaillent sur Mitchel Bakker (Leverkusen), Diego Carlos (Séville), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Sven Botman (Lille) et James Tarkowski (Burnley). Dans l'entrejeu, ils auraient fait d'Yves Bissouma (Brighton) leur priorité, et apprécient aussi beaucoup Boubacar Kamara (OM).

On retrouve aussi Amadou Haidara (RB Leipzig) et Hamza Choudhury (Leicester) dans les noms étudiés pour le milieu. Enfin, c'est logiquement aux avant-postes qu'on retrouve le plus de beaux noms, à l'image de Jesse Lingard (Manchester United) ou de Dele Alli (Tottenham). La présence d'Ousmane Dembélé (FC Barcelone) dans cette liste ne surprendra pas grand monde. Tout le contraire de celle d'un certain... Mario Balotelli (Adana Demirspor) ! Affaire(s) à suivre...