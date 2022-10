Ligue des Champions : la belle astuce pour gagner 8 122 € aux paris sportifs

Pour le retour de la Ligue des Champions ce mardi 25 octobre, nous vous proposons un combi à ne pas rater avec 4 matches intéressants. Et si vous voulez tenter votre chance sur ce combi le plus envisageable de cette soirée, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 150 € pour toute première inscription avec le code FMUNI. Voici donc le combi de 4 matches que nous avons sélectionnés pour vous faire profiter de cette offre exceptionnelle qui vous rapportera la somme incroyable de 8 122 € oui oui, 8 122 € :

Victoire du Real Madrid à Leipzig (cote* à 2,45)

Bien que privé de Karim Benzema, le Real Madrid a toutes les cartes en main pour prendre la mesure d'une équipe du RB Leizpig sur courant alternatif depuis le début de la saison et qui encaisse beaucoup de buts en C1 (7 sur les 4 premières journées dont 4 à domicile face au Shakhtar Donetsk). De son côté, le Real a toujours marqué durant la compétition et reste sur une moyenne de deux buts par match. Preuve que la formation de la capitale n'est pas dépendante du Ballon d'Or 2022 Karim Benzema, qui n'a pas encore marqué en C1 cette saison. Grâce à un Vinicius en grande forme, qui sait se montrer décisif en l'absence de Benzema, le club merengue va s'imposer sans difficulté face à une équipe allemande qui a perdu 2-0 à Santiago Bernabeu.

Match nul entre Salszbourg et Chelsea (cote* à 3,90)

Après une entame catastrophique en Ligue des Champions, Chelsea a su redresser la barre face à l'AC Milan en l'emportant à deux reprises. Mais l'affaire s'annonce plus compliquée face à une équipe autrichienne qui avait causé beaucoup de problèmes aux Blues à Stamford Bridge (1-1). Salzbourg ne marque pas beaucoup, mais n'encaisse pas non plus beaucoup de buts et on assiste souvent à des matches accrochés, voire à des matches nuls en C1 depuis le début de la saison (3 nuls 1-1 et une victoire 1-0 face à Zagreb). Autant de raisons qui nous poussent à miser sur un nul entre les deux équipes.

Match nul entre le Benfica et la Juventus (cote* à 3,52)

À Lisbonne, la Juventus Turin, catastrophique depuis son entame de C1, joue le match de la dernière chance face au Benfica. Seul problème pour la Vieille Dame, c'est une équipe lisboète en pleine confiance, toujours invaincue en LdC et qui reste sur une belle victoire à Turin face à la Juve (1-2) qui se dresse devant elle. Un peu comme face au PSG, le Benfica ne va rien lâcher et va jouer crânement sa peau. Un match nul âpre et disputé s'annonce clairement à l'Estadio de la Luz.

Manchester City l'emporte à Dortmund (cote* à 1,61)

Tel un rouleau compresseur, Manchester City arrache tout sur son passage cette saison, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions. Si Copenhague a réussi à résister à l'ogre anglais, il le doit en grande partie à l'absence d'Erling Haaland et à une équipe remaniée. Face à Dortmund, dans un stade qu'il connait bien, nul doute que le cyborg norvégien aura à cœur de briller dans son ancien antre et face au mythique mur jaune. Le BvB et sa défense (qui a déjà encaissé 18 buts depuis le début de la saison toutes compétitions confondues) risquent d'être un peu tendre pour résister aux offensives d'une équipe de City qui a marqué 47 buts (en Premier League et LdC), dont 22 pour le seul Haaland.

