Finlande-Belgique : les compositions officielles

Première du Groupe B avec six points malgré une partie compliquée face au Danemark jeudi dernier (victoire 2-1), la Belgique de Roberto Martínez peut s'assurer la première place avec un nul ce soir à Saint-Pétersbourg face à la Finlande de Teemu Pukki. Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois occupe logiquement le but, quand Thomas Vermaelen et Dedryck Boyata viennent accompagner un Jason Denayer coupable la semaine passée dans la défense à trois.

Avec le forfait de Thorgan Hazard, qui n’a pas fait le voyage en Russie, c'est Leandro Trossard qui animera l'aile gauche, alors que l’absence de Castagne, out depuis le match face à la Russie, pousse Martínez à aligner Nacer Chadli à l'opposé. Les revenants Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont aussi titulaires. Enfin, Jérémy Doku est aligné en attaque. En face, Markku Kanerva n'opère qu'un seul changement par rapport à la courte défaite contre la Russie (1-0) avec le retour de Tim Sparv dans le onze.

Les compositions :

Finlande : Hrádecký - Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen - Lod, Sparv, Kamara - Pohjanpalo, Pukki.

Belgique : Courtois - Denayer, Vermaelen, Boyata - Chadli, Witsel, De Bruyne, Trossard - Dokuy, Lukaku, Hazard.

