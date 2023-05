PSG : Christophe Galtier évasif sur l’avenir de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Suspendu pendant deux semaines par le Paris Saint-Germain, Lionel Messi rejouera-t-il pour le club de la capitale ? Si l’on en croit les derniers échos en provenance de la capitale, la réponse tend vers la négative. La question a néanmoins été posée cet après-midi à Christophe Galtier.

Et sans surprise, le coach rouge et bleu a botté en touche. « On verra au moment où Leo reviendra, on verra ce qu’il va se passer, évidemment qu’il y aura des discussions avec l’intégralité du club, mais aussi avec Leo qui est le premier concerné », a-t-il confié en conférence de presse. Patience.

