AC Milan : le coup de gueule remarqué d’Adrien Rabiot

L’AC Milan vit une première partie de saison en dents de scie, capable de battre l’Inter Milan dans le derby comme de se faire surprendre à domicile par Ferencvaros en Ligue Europa. L’opposé d’un Adrien Rabiot dans une forme éclatante, qui trouve une régularité dans les performances et dans les statistiques. Avec 5 buts et 4 passes décisives au compteur, il apparaît à la fois dans le haut du classement des buteurs et dans celui des passeurs.

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Ce qui n’empêche pas une certaine nervosité. Dimanche contre le Genoa, l’AC Milan l’a emporté 2-1 mais aurait pu prendre le large en début de deuxième période, lorsque Rabiot a été stoppé irrégulièrement au milieu du terrain alors qu’il partait seul dans le camp adverse. L’arbitre de la rencontre, M. Massa, a averti le fautif d’un carton jaune, déclenchant la fureur de Rabiot pour qui l’expulsion paraissait clairement justifiée.

Rabiot s’est lâché sur les réseaux sociaux

En colère, Rabiot récoltait de fait lui aussi un avertissement, pendant que le banc exprimait toute sa colère, ce qui poussait l’arbitre à exclure trois membres du staff de Ruben Amorim ! Un énorme moment de tension, qui a trouvé un prolongement après la rencontre. En effet, le milieu de terrain français est sorti de sa réserve sur les réseaux sociaux, en réagissant à un post… d’un ancien arbitre qui a validé les décisions prises par son confrère durant la rencontre.

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L’ancien arbitre Calvarese, sur son profil Instagram, a posté : « il faut prendre en compte la direction du jeu, la distance du but, le nombre de défenseurs et la possession du ballon. » Ce qui a provoqué la réponse suivante de Rabiot : « dans la vie comme dans le football, on peut faire des erreurs ; il faut au moins être capable de les reconnaître. Mentir constamment ne vous fera pas progresser. Et c’est le football italien qui en subit les conséquences… Réfléchissez-y. Bonne soirée. » Un coup de gueule apprécié par les supporters milanais, sûrement moins par la direction de l’arbitrage.