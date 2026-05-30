Kylian Mbappé meilleur buteur de la Ligue des Champions 2025/2026

Cette saison, la Ligue des Champions a vu le Paris Saint-Germain l’emporter contre Arsenal après une séance de tirs au but (1-1, 4-3). Outre le sacre francilien, les distinctions individuelles vont venir. Et le meilleur buteur de cette édition est Kylian Mbappé. Bien qu’éliminé en quart de finale par le Bayern Munich, il compte 15 buts.

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Il devance de peu Harry Kane et ses 14 réalisations. Trois joueurs terminent à la troisième place avec 10 buts avec Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Anthony Gordon (Newcastle) et Julian Alvarez (Atlético de Madrid). À noter que les meilleurs passeurs sont Michael Olise (Bayern Munich), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) et Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) avec six offrandes.