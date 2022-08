Athletic : les dessous du contrat d'Ander Herrera

Le PSG veut se débarrasser de ses indésirables. Et le prochain à s'en aller devrait être Ander Herrera. Plus tôt dans l'après-midi, L'Equipe a révélé qu'un accord pour résilier le contrat de l'Espagnol était imminent. Il a maintenant été trouvé d'après Marca, qui en dit plus sur le contrat du milieu.

En effet, Herrera, qui va donc arriver en tant qu'agent libre à Bilbao, va parapher un contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2024. Mais il est possible qu'une prolongation soit envisagée si certaines conditions sont remplies. En quittant Paris, il va également renoncer à une partie de son contrat et à plus de 40% de sa prime à la signature qu'il avait accepté lorsqu'il était arrivé de MU en 2019.