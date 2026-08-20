Les 10 joueurs sans club sur lesquels les clubs de Ligue 1 doivent foncer !

Ce mercato d’été 2026 entre dans sa dernière ligne droite et les clubs de Ligue 1 cherchent encore à réaliser les ajustements nécessaires au sein de leurs effectifs. Malgré un contexte économique assez fragile pour le championnat de France, le marché des joueurs libres possède encore de très belles opportunités. Plusieurs visages bien connus de l’élite sont disponibles, alors que d’autres profils pourraient représenter de bons coups pour l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco ou autres à quelques jours de la fermeture du marché.

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À deux semaines de la fermeture du mercato, les bonnes affaires sont encore nombreuses. Libre depuis son départ de Lorient, Bamba Dieng (26 ans) sort d’une saison aboutie, avec 10 buts et une passe décisive en 22 matchs de Ligue 1, et présente l’avantage de connaître le championnat avec 111 rencontres disputées avec l’OM, Angers et les Merlus. Il aurait été une solution idéale pour plusieurs équipes en quête d’un numéro neuf sans avoir à débourser d’indemnité de transfert, mais tout indique qu’il va filer à l’Etoile Rouge, en attente de l’officialisation. En situation d’échec au PSV Eindhoven, Myron Boadu (25 ans) se retrouve également sur le marché. L’ancien buteur de l’AS Monaco pourrait tenter de se relancer en France, cinq ans après son arrivée très remarquée sur le Rocher.

De nombreux anciens de L1 à relancer

Un cran en dessous sur le terrain, Yves Bissouma (29 ans) est peut-être l’une des plus grosses opportunités encore disponibles. Arrivé au terme de son aventure contrastée à Tottenham, l’international malien (42 sélections) possède une solide expérience de Premier League et connaît aussi la Ligue 1 pour avoir porté le maillot du LOSC (2016-2018). Son salaire représentera forcément un obstacle pour une grande partie des clubs français, mais son arrivée constituerait un renfort majeur pour une formation ambitieuse. Même réflexion pour Fabinho (32 ans), libre après trois saisons à Al-Ittihad. L’ex-milieu de Monaco n’est évidemment plus celui qui avait rayonné lors de la saison du titre en 2016/2017, mais son expérience pourrait rendre de précieux services.

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En défense aussi, quelques opportunités s’avèrent particulièrement intéressantes. Diogo Leite (27 ans) a quitté l’Union Berlin après 136 apparitions avec le club de Bundesliga. Fort de ses expériences de 26 matchs joués en Coupe d’Europe (10 de C1, 16 en C3), le Portugais coche énormément de cases pour une formation française à la recherche d’un défenseur central gaucher. Dans le couloir gauche, Ghislain Konan (30 ans) est disponible. Passé récemment par Gil Vicente, l’ancien Rémois possède déjà une solide connaissance du championnat français (95 matchs). Tyrell Malacia (26 ans), lui, vient de quitter Manchester United libre après une aventure plombée par les blessures. L’ancien joueur pisté par Lyon représente évidemment un pari, qui pourrait se transformer en réussite s’il parvient à retrouver son meilleur niveau.

Sur les côtés, il y a Krépin Diatta (27 ans). L’international sénégalais (58 sélections) a quitté l’AS Monaco après 143 rencontres disputées et offre surtout une polyvalence assez précieuse, étant capable d’évoluer comme ailier ou piston. Une opportunité intéressante pour l’OM, par exemple, qui a pris des renseignements, comme nous vous l’avons rapporté. Autre ancien de Ligue 1 disponible : Bertrand Traoré (30 ans). L’ancien joueur de l’OL reste capable d’apporter sa technique et sa percussion sur le côté droit malgré une pige presque anecdotique à Sunderland avec 12 matchs pour un but. Enfin, Ryotaro Ito (28 ans) est le nom le moins connu de cette liste. Libre depuis son départ de Saint-Trond, le milieu offensif japonais - pouvant évoluer dans l’axe et plus haut sur le terrain - sort d’une belle saison en Belgique avec dix buts et cinq passes décisives en 37 matchs. Dix profils aux situations bien différentes, mais pour qui il ne faudra payer aucune indemnité de transfert à verser. Dans un contexte économique délicat pour une partie de la Ligue 1, difficile de ne pas y jeter un œil.