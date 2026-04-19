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Ligue 1

PSG : Luis Enrique donne des premières nouvelles de Vitinha

Par Josué Cassé
1 min.
Vitinha, buteur avec le PSG @Maxppp
PSG 1-2 Lyon

Présent en conférence de presse après la défaite du PSG contre l’OL (1-2), Luis Enrique a été interrogé sur la sortie sur blessure de Vitinha juste avant la pause. Sur une mauvaise réception, le milieu de terrain portugais s’est blessé à la cheville et le technicien espagnol ne semblait pas vraiment rassuré…

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« Rien de positif, quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir », a ainsi indiqué le coach parisien face aux journalistes. Reste désormais à connaître la gravité de cette blessure et la durée d’indisponibilité.

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