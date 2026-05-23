CdM 2026 : le Brésil répond sèchement à Flamengo

La problématique liée à la libération des joueurs pour la Coupe du Monde ne concerne pas seulement Nice ou l’AS Saint-Étienne. C’est également un sujet du côté du Brésil, notamment avec le club de Flamengo, qui est concerné. Le club brésilien avait protesté auprès de la fédération contre le maintien de la 18e journée du championnat, alors que les joueurs convoqués devront se rendre en sélection et manquer un match important dans la course au titre.

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«En relation avec la note publique du Flamengo datée d’aujourd’hui, dans laquelle le club remet en question le maintien de la date des matchs de la 18e journée du Championnat brésilien de 2026, la Confédération brésilienne de football (CBF) vient clarifier ce qui suit. La date de libération obligatoire des athlètes pour la Coupe du Monde de 2026 a été définie par la FIFA dès mai 2025 et cette information a été réitérée dans différents documents et communications officiels.Le calendrier du football brésilien de 2026 a été présenté, débattu et approuvé par tous les clubs de Série A, de manière unanime en décembre 2025. Les dates des journées, y compris la 18e, ainsi que la période d’interruption pour la Coupe du Monde FIFA 2026, ont été largement discutées au Conseil technique de la compétition, avec la participation de tous les clubs. La CBF n’impose pas de calendrier aux clubs : elle met en œuvre celui qui est construit et validé conjointement avec les agences. À aucun de ces moments, le Flamengo n’a suggéré le report ou la modification de la 18e journée. Cela n’est survenu qu’après l’élimination du Flamengo de la Coupe du Brésil, lorsque le club a commencé à proposer le report du match Flamengo x Coritiba à une date réservée à la Coupe du Brésil au second semestre. Cette demande a été rejetée, car elle ne servirait qu’aux intérêts d’un seul club affecté par les convocations : le Flamengo lui-même. La direction actuelle de la CBF ne croit pas en et ne soutiendra pas tout type de traitement privilégié dans le domaine sportif, indépendamment de la taille de la torcida ou du pouvoir économique. Plusieurs clubs ont été affectés par les convocations pour la Coupe du Monde et toute solution conçue pour ne satisfaire qu’un cas isolé représenterait une violation directe du principe d’isonomie sportive qui régit la direction actuelle de la CBF. Le calendrier du football brésilien de 2026 a présenté des évolutions claires, telles que la réduction des Championnats d’État et le début du Championnat brésilien en janvier. La CBF réaffirme son engagement à travailler pour l’évolution permanente du calendrier et la construction d’un environnement compétitif équilibré, par le biais de solutions structurelles et collectives, et non de décisions ponctuelles qui bénéficient à des intérêts spécifiques. Enfin, la CBF enregistre son soutien sans réserve à la construction d’une ligue menée par les clubs, fondée sur un traitement isonomique entre les participants des compétitions et sur le respect des règles préalablement convenues. Le succès du projet de ligue dépend du fait que chaque club respecte tout au long de la compétition les décisions approuvées par tous avant le début du championnat, et ne cherche pas des solutions exclusives qui conféreraient un traitement privilégié selon les circonstances.»