CdM 2026 : le Brésil répond sèchement à Flamengo
La problématique liée à la libération des joueurs pour la Coupe du Monde ne concerne pas seulement Nice ou l’AS Saint-Étienne. C’est également un sujet du côté du Brésil, notamment avec le club de Flamengo, qui est concerné. Le club brésilien avait protesté auprès de la fédération contre le maintien de la 18e journée du championnat, alors que les joueurs convoqués devront se rendre en sélection et manquer un match important dans la course au titre.
Em relação à nota pública do Flamengo na data de hoje, em que o clube questiona a manutenção da data dos jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem esclarecer o que se segue:
1. A data de liberação obrigatória dos atletas para a Copa do Mundo de 2026 foi definida pela FIFA ainda em maio de 2025 e essa informação foi reiterada em diferentes documentos e comunicações oficiais.
2. O calendário do futebol brasileiro de 2026 foi apresentado, debatido e aprovado por todos os clubes da Série A, de forma unânime em dezembro de 2025. As datas das rodadas, incluindo a 18ª, bem como o período de paralisação para a Copa do Mundo FIFA 2026, foram amplamente discutidas no Conselho Técnico da competição, com participação de todos os clubes. A CBF não impõe calendário aos clubes: ela implementa aquele que é construído e validado em conjunto com as agremiações.
3. Em nenhum desses momentos, o Flamengo sugeriu o adiamento ou alteração da 18ª rodada. Isso só veio a ocorrer após a eliminação do Flamengo da Copa do Brasil, quando o clube passou a sugerir a remarcação do jogo Flamengo x Coritiba para uma data reservada à Copa do Brasil no segundo semestre. Tal pedido foi rejeitado, pois atenderia apenas aos interesses de um clube atingido pelas convocações: o próprio Flamengo.
4. A atual gestão da CBF não acredita e não apoiará qualquer tipo de tratamento privilegiado no âmbito desportivo, independentemente do tamanho da torcida ou do poder econômico. Vários clubes foram afetados pelas convocações para a Copa do Mundo e qualquer solução pensada para atender apenas um caso isolado representaria violação direta ao princípio da isonomia desportiva que rege a atual gestão da CBF.
5. O calendário do futebol brasileiro de 2026 apresentou evoluções claras, como a redução dos Campeonatos Estaduais e o início do Campeonato Brasileiro em janeiro. A CBF reafirma seu compromisso de trabalhar pela evolução permanente do calendário e pela construção de um ambiente competitivo equilibrado, por meio de soluções estruturais e coletivas, e não de decisões pontuais que beneficiem interesses específicos.
6. Por fim, a CBF registra seu apoio irrestrito à construção de uma liga conduzida pelos clubes, fundada no tratamento isonômico entre os participantes das competições e no respeito às regras previamente acordadas. O sucesso do projeto da liga depende de que cada clube respeite ao longo da competição as decisões aprovadas por todos antes do início do campeonato, e não busquem soluções exclusivas que confiram tratamento privilegiado conforme as circunstâncias.
«En relation avec la note publique du Flamengo datée d’aujourd’hui, dans laquelle le club remet en question le maintien de la date des matchs de la 18e journée du Championnat brésilien de 2026, la Confédération brésilienne de football (CBF) vient clarifier ce qui suit. La date de libération obligatoire des athlètes pour la Coupe du Monde de 2026 a été définie par la FIFA dès mai 2025 et cette information a été réitérée dans différents documents et communications officiels.Le calendrier du football brésilien de 2026 a été présenté, débattu et approuvé par tous les clubs de Série A, de manière unanime en décembre 2025. Les dates des journées, y compris la 18e, ainsi que la période d’interruption pour la Coupe du Monde FIFA 2026, ont été largement discutées au Conseil technique de la compétition, avec la participation de tous les clubs. La CBF n’impose pas de calendrier aux clubs : elle met en œuvre celui qui est construit et validé conjointement avec les agences. À aucun de ces moments, le Flamengo n’a suggéré le report ou la modification de la 18e journée. Cela n’est survenu qu’après l’élimination du Flamengo de la Coupe du Brésil, lorsque le club a commencé à proposer le report du match Flamengo x Coritiba à une date réservée à la Coupe du Brésil au second semestre. Cette demande a été rejetée, car elle ne servirait qu’aux intérêts d’un seul club affecté par les convocations : le Flamengo lui-même. La direction actuelle de la CBF ne croit pas en et ne soutiendra pas tout type de traitement privilégié dans le domaine sportif, indépendamment de la taille de la torcida ou du pouvoir économique. Plusieurs clubs ont été affectés par les convocations pour la Coupe du Monde et toute solution conçue pour ne satisfaire qu’un cas isolé représenterait une violation directe du principe d’isonomie sportive qui régit la direction actuelle de la CBF. Le calendrier du football brésilien de 2026 a présenté des évolutions claires, telles que la réduction des Championnats d’État et le début du Championnat brésilien en janvier. La CBF réaffirme son engagement à travailler pour l’évolution permanente du calendrier et la construction d’un environnement compétitif équilibré, par le biais de solutions structurelles et collectives, et non de décisions ponctuelles qui bénéficient à des intérêts spécifiques. Enfin, la CBF enregistre son soutien sans réserve à la construction d’une ligue menée par les clubs, fondée sur un traitement isonomique entre les participants des compétitions et sur le respect des règles préalablement convenues. Le succès du projet de ligue dépend du fait que chaque club respecte tout au long de la compétition les décisions approuvées par tous avant le début du championnat, et ne cherche pas des solutions exclusives qui conféreraient un traitement privilégié selon les circonstances.»
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