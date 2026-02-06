Le mois de janvier totalement fou vécu par Hambourg

Place forte du football allemand, vainqueur de la Ligue des Champions en 1983, Hambourg avait été relégué en deuxième division pour la première fois de son histoire à l’issue de la saison 2017-2018, avant de remonter dans l’élite cette saison. Actuellement 13e de Bundesliga, le HSV fait tout son possible pour garantir son maintien et vient de boucler un mois de janvier particulièrement agité, entre transferts, tensions internes, dérapages, et limogeage de Stefan Kuntz, le directeur du football, suite à des accusations de harcèlement sexuel. Retour en détail sur ce mois totalement fou.

Départ de Kuntz

2 janvier : Homme fort du club depuis son arrivée en mai 2024, ancien coach de la sélection allemande U21 et passé sur le banc de la sélection turque, Stefan Kuntz semblait apporter de la sérénité au HSV. Et patatras, le club de Bundesliga annonce de manière inattendue le départ de son directeur sportif. Le communiqué officiel du HSV évoque alors des raisons familiales.

Peretz fait des siennes

3 janvier : Le lendemain même du départ de Kuntz, on apprend que l’international israélien Daniel Peretz (25 ans) refuse de s’entraîner avec l’équipe. La raison : le gardien, prêté par le Bayern Munich, souhaite ardemment rejoindre Southampton.

Première vague de transferts

3 janvier : Jonas Meffert (31 ans), joueur clé en deuxième division pendant de nombreuses années, retourne à Holstein Kiel. Le transfert a été conclu avec Hambourg pour un montant de 200 000 €.

5 janvier : Le HSV vend le talentueux Raif Adam (20 ans) au SV Elversberg. Le montant du transfert s’élève à 400 000 € plus des bonus. Grâce à une option de rachat de 2 millions d’euros, le HSV conserve le droit de récupérer le joueur.

7 janvier : Le HSV recrute Damion Downs (21 ans) en provenance de Southampton FC. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat de dix millions d’euros.

8 janvier : Peretz obtient gain de cause et est autorisé à rejoindre Southampton, en échange de Downs.

16e journée

10 janvier : le HSV s’incline 1-2 face au SC Fribourg lors de son premier match de l’année.

Le choc

11 janvier : un article de Bild révèle que le directeur sportif Kuntz a dû quitter le HSV suite à des accusations de harcèlement sexuel envers des employées. « L’une des femmes aurait même été contrainte de pratiquer une fellation sous la pression des propos de Kuntz », écrit Bild. Kuntz nie catégoriquement les accusations.

12 janvier : Le conseil de surveillance du HSV confirme les soupçons. « Après un examen approfondi et la constatation de la crédibilité des allégations, le conseil de surveillance a immédiatement décidé de procéder à la séparation la plus rapide possible du membre concerné », indique le communiqué de presse correspondant.

Match reporté

13 janvier : le premier match à domicile de l’année est annulé en raison des chutes de neige : la rencontre face au Bayer Leverkusen est reportée au 4 mars.

Des noms importants évoqués

14 janvier : bien que les responsabilités de Kuntz aient initialement été réparties entre les autres membres de la direction sportive, les noms de dirigeants de renom circulent au sein du HSV pour prendre sa succession. Parmi eux : Hasan Salihamidzic, Sebastian Kehl et Oliver Bierhoff.

18e journée

17 janvier : face au Borussia Mönchengladbach, le HSV réalise une belle prestation à domicile, aboutissant à un match nul 0-0, mais s’est une nouvelle fois montré trop inefficace devant le but.

Deuxième vague de transferts

17 janvier : Le milieu de terrain Anssi Suhonen (25 ans) quitte le HSV après neuf ans pour rejoindre Odense BK.

22 janvier : Sander Tangvik (23 ans) arrive de Rosenborg Trondheim pour devenir le nouveau gardien remplaçant, en remplacement de Peretz. Un transfert estimé entre 2,5 et 4 millions d’euros souligne l’ambition du Norvégien de devenir numéro un.

19e journée

23 janvier : jour férié en ville, mais le derby hambourgeois s’avère terne : dans un match sans intérêt, le HSV arrache le nul face à St.Pauli (0-0).

Les attaques personnelles contre Kuntz se poursuivent

23 janvier : selon le Süddeutsche Zeitung, les deux parties se sont entendues sur une indemnité de départ équivalente à trois mois et demi de salaire. Dans une interview accordée au journal, Kuntz explique qu’il n’a toujours pas reconnu de faute grave de sa part.

26 janvier : le HSV réagit à l’interview. Dans un nouveau communiqué de presse, le conseil de surveillance déclare : « Les manquements, décrits de manière crédible et indépendante par plusieurs informateurs et ayant donné lieu à des enquêtes internes, englobent de nombreux manquements graves aux devoirs qui auraient dû inciter tout membre responsable du conseil de surveillance à agir. » Les affirmations de l’avocat de Kuntz selon lesquelles son client ignorerait même la nature exacte des accusations sont « manifestement fausses ».

Suspension de Dompé

29 janvier : Hambourg suspend l’ailier Jean-Luc Dompé, l’un de ses meilleurs joueurs. Il apparaît progressivement qu’après le derby de Hambourg, le Français avait trop bu et provoqué un accident de voiture avec un taux d’alcoolémie de 1,4 g/L. Pour ne rien arranger, il a ensuite pris une trottinette électrique, a été contrôlé en flagrant délit et fait désormais face à une nouvelle accusation. Le plus choquant : Dompé est récidiviste. Début 2023, avec son coéquipier William Mikelbrencis (21 ans), il avait participé à une course de rue illégale et percuté un abribus. Il reste donc suspendu.

Jean-Luc Dompé reste suspendu. L’ailier de 30 ans a écopé d’une amende record à six chiffres infligée par le HSV. Cette amende lui a été communiquée lors d’un entretien ultérieur. Dompé s’exprime publiquement pour la première fois et présente ses excuses…

20e journée

31 janvier : malgré le chaos qui règne au sein du club, le HSV livre une superbe prestation face au Bayern Munich, réputé invincible. Au final, une leçon de tactique magistrale de l’entraîneur Merlin Polzin permet d’arracher un honorable match nul 2-2.

Une dernière ligne droite effrénée

Dans la dernière ligne droite du mercato, le HSV a haussé le ton :

29 janvier : le latéral droit Silvan Hefti (28 ans) rejoint DC United à Washington pour 150 000 €.

30 janvier : Emir Sahiti (27 ans) est prêté au Maccabi Tel Aviv avec option d’achat (1,5 million d’euros).

31 janvier : le HSV obtient le prêt du milieu offensif Albert Grönbaek (24 ans), par le Stade Rennais, alors qu’il était initialement prêté au Genoa. L’international norvégien peut être recruté définitivement cet été pour 5 millions d’euros. Par ailleurs, le défenseur Guilherme Ramos (28 ans) quitte le club pour le Beijing Guoan pour 100 000 €.

1er février : le latéral gauche du BVB, Almugera Kabar (19 ans), se rend à Hambourg pour sa visite médicale – et échoue. Le transfert est annulé.

2 février : le dernier jour du mercato, Hambourg finalise un échange de joueurs : Otto Stange (18 ans) revient de son prêt plus tôt que prévu, tandis qu’Immanuel Pherai (24 ans) rejoint le SV Elversberg en prêt jusqu’à la fin de la saison. Par ailleurs, le jeune défenseur Aboubaka Soumahoro (20 ans) est prêté à l’AS Saint-Étienne, tandis que l’ailier Philipp Otele (26 ans) débarque au club. Le HSV a déboursé 1,5 million d’euros pour le prêt du joueur de 26 ans, en provenance du FC Bâle. Il peut être recruté définitivement cet été pour 4,5 millions d’euros.