LdC : Manchester City accroche l'Atlético et file en demi-finales

Ce mercredi soir, suite et fin des quarts de finale de la Ligue des champions. Après sa courte, mais précieuse victoire du match aller (1-0) à l'Etihad Stadium, Manchester City voulait valider son billet pour les demi-finales face à Diego Simeone et son Atlético de Madrid. Un match qu'il était facile de lire puisque comme au match aller, le technicien argentin décidait de jouer défensif avec une formation à cinq défenseurs et la présence des deux Français Thomas Lemar et Antoine Griezmann dans le onze. De son côté, Guardiola alignait sans surprise son 4-3-3 avec un quatuor offensif Foden, De Bruyne, Mahrez et Bernardo Silva. Sans surprise donc, malgré une équipe madrilène qui jouait légèrement plus haut, Manchester City monopolisait le ballon et se créait les premières occasions. De Bruyne et Gundogan se montraient très actifs dans l'entre jeu. L'international allemand se procurait d'ailleurs les deux plus grosses occasions de la première période puisqu'il voyait sa première frappe fuir le cadre (8e) avant que la seconde ne tape le poteau de Oblak, chanceux sur ce coup-là (30e).

Au retour des vestiaires, les Colchoneros, qui affichaient une seule petite frappe en 140 minutes face à City, n'avaient d'autres choix que de se découvrir pour tenter de revenir dans la partie et donc espérer se qualifier. Antoine Griezmann, discret en première période, se montrait à son avantage et ne passait pas loin d'ouvrir le score (49e, 57e). Preuve que l'Atlético revenait avec un bien meilleur visage et les Citizens souffraient énormément dans ce second acte et se contentaient de défendre sans réussir à attaquer une seule fois. Pour ne rien arranger, De Bruyne et Walker sortaient sur blessure (71e et 73e) et tout semblait tourner à l'avantage des Madrilènes. Mais les attaquants faisaient preuve de beaucoup trop d'imprécisions devant pour espérer trouver la faille dans cette rencontre à l'image de Suarez (83e), Correa (80e) ou Cunha (88e). Le score ne bougera plus malgré le rouge de Felipe (90e), le face-à-face manqué par Gundogan (90e+6), la belle parade de Ederson sur ce tir de Carrasco ((90e+8) et Correa (90e+10). Ce match nul (0-0) fait les affaires de Manchester City qui se qualifie donc pour les demi-finales de C1. Les hommes de Guardiola affronteront le Real Madrid au prochain tour.