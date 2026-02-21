Manchester City : qui est Nico O’Reilly, le nouveau couteau suisse de Pep Guardiola ?

Pur produit de l’académie de Manchester City, Nico O’Reilly symbolise mieux que quiconque la nouvelle génération des Skyblues. Arrivé au club à seulement 8 ans, le natif de Manchester a grandi dans l’ombre de l’Etihad, façonné par la philosophie maison. Déjà brillant chez les jeunes, il s’impose rapidement comme un talent à part, notamment lors des saisons 2021-2022 et 2022-2023 où il empile buts et passes décisives avec les U18. Une trajectoire freinée par une grosse blessure à la cheville en 2023-2024, suivie d’une opération. Mais fidèle à son tempérament, O’Reilly revient plus fort, au point d’être lancé d’entrée lors du Community Shield face à Manchester United. En effet, malgré son jeune âge, Pep Guardiola ne le considérait déjà plus comme un simple espoir.

Car la grande force d’O’Reilly, au-delà de son talent brut, reste sa polyvalence exceptionnelle. Formé à l’origine comme numéro 10, le gaucher a progressivement reculé sur le terrain, au point de pouvoir évoluer aujourd’hui quasiment partout. Milieu relayeur, sentinelle, latéral gauche, voire défenseur central, il incarne à merveille le joueur total que Guardiola affectionne. « Au départ, c’est un numéro 10, il ne faut pas l’oublier. Mais il a de la vitesse, il est très intelligent et a de la qualité avec le ballon », analysait le technicien catalan l’an passé. Un profil hybride qui colle parfaitement à la philosophie de Manchester City, où les rôles se redéfinissent constamment en fonction du jeu et des besoins collectifs. Le pépite de 20 ans a d’ailleurs prolongé l’aventure à City, signant un contrat jusqu’en 2030.

Le joueur le plus utilisé par Guardiola cette saison

La saison actuelle marque d’ailleurs un vrai tournant dans sa jeune carrière. Avec déjà 38 matchs toutes compétitions confondues, dont 30 comme titulaire, le numéro 33 s’est imposé comme le joueur le plus utilisé par Guardiola. Tantôt aligné au milieu, tantôt installé sur le flanc gauche, il est devenu le nouveau couteau suisse de l’effectif, dans la lignée des profils malléables que le Catalan adore façonner : Cancelo, Rico Lewis, Matheus Nunes… Et son influence ne se limite plus à son utilité tactique : avec 4 buts et 5 passes décisives, il pèse aussi offensivement. Une montée en puissance qui rappelle les trajectoires de certains anciens "chouchous" de Guardiola, capables de tout faire sur un terrain et de s’imposer progressivement comme des pièces indispensables du système de City.

Cette saison, c’est surtout sa prestation face à Liverpool qui a définitivement changé son statut. Aligné sur le côté gauche face à Mohamed Salah, l’un des ailiers les plus dominants de la dernière décennie en Premier League, O’Reilly a livré un match référence. Au point de susciter une avalanche d’éloges de son entraîneur. « Mo Salah a été un cauchemar pendant de nombreuses années. Il nous a toujours punis avec sa vitesse. J’ai dit : vous devez être agressifs », expliquait Guardiola en conférence de presse, saluant l’effort collectif autour du jeune Anglais. Avant de mettre en lumière la performance individuelle de son protégé : « Nico a franchi un cap : il faut se montrer face aux meilleurs ailiers, prouver comment on se comporte et performe, et il n’y a pas meilleur exemple que d’affronter Salah… et il l’a géré vraiment bien ! »

Après une nouvelle performance marquante lors de son entrée en jeu à la 64e, le Catalan se montrait encore plus dithyrambique : « il est exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel ! Nous avons besoin de puissance physique à ce poste… Quand on manque de maîtrise avec le ballon et qu’on n’est pas assez solides physiquement, on ne peut pas rivaliser. » Des mots forts, rarissimes dans la bouche d’un entraîneur peu habitué à distribuer les superlatifs. En clair, Guardiola semble avoir déniché son nouvel homme à tout faire dans son effectif. Ce samedi, face à Newcastle lors de la 27e journée de Premier League à l’Etihad Stadium, O’Reilly devrait être reconduit titulaire, mais à quel poste ? Seul Guardiola en a la réponse.