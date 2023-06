Man City : Erling Haaland fait le bilan de sa saison

La suite après cette publicité

Arrivé l’été dernier à Manchester City après avoir explosé au Borussia Dortmund, Erling Haaland a fait beaucoup mieux que de s’adapter à la Premier League. Pour sa première saison en Angleterre, il a déjà battu le record de buts marqués en une seule saison, avec 36 réalisations en 38 journées. Il aura même l’occasion de soulever sa première Ligue des Champions, en battant l’Inter Milan en finale, le 10 juin prochain. Une adaptation que le Norvégien

Nous nous sommes battus toute la saison, donc quand nous avons remporté la Premier League, ce fut un grand soulagement. Maintenant, il nous reste deux finales et maintenant la seule chose sur laquelle nous pouvons nous concentrer, ce sont ces deux finales avant les vacances, a-t-il d’abord expliqué à la BBC. Ma vie a changé bien sûr, je ne peux plus vivre aussi normalement. C’est comme ça ma vie, je ne peux pas me plaindre. J’essaie de profiter de chaque instant. Je mesure 196 cm et j’ai de longs cheveux blonds, donc où que j’aille, les gens vont me voir. C’est ainsi que ma vie est. Je dois juste essayer d’en profiter autant que possible.

