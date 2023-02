Le Real Madrid déclare une guerre psychologique au Barça

Ce week-end, le FC Barcelone s’est incliné 1 à 0 à Alméria. Une nouvelle qui a été très bien accueillie par le Real Madrid, qui n’avait pas pu faire mieux qu’un match nul face à l’Atlético samedi (1-1). D’après The Athletic et Sport, le vestiaire merengue s’est réjoui de la défaite catalane.

Le médias expliquent qu’au sein du groupe WhatsApp des Merengues, les joueurs étaient euphoriques et qu’ils estiment qu’ils peuvent encore remporter la Liga (le Barça a 59 points, le Real Madrid 52 unités après 23 journées). Les Madrilènes pensent également que le Clasico de jeudi en Coupe du Roi sera essentiel pour la suite et fin de la saison. Ce sera une occasion parfaite afin de mettre la pression mentalement sur les Blaugranas et gagner la guerre psychologique face à eux. Ils pensent aussi que si jamais ils gagnent jeudi, le Barça perdra plus de matchs qu’eux par la suite en championnat.

