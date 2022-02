PSG-Rennes : Martin Terrier parle de faute professionnelle

Le Stade Rennais, malgré une bonne prestation collective d'ensemble, a concédé une défaite frustrante au Parc des Princes face au Paris SG ce vendredi soir (1-0, 24e journée de Ligue 1). Martin Terrier (24 ans), au micro de Prime Video, a été jusqu'à parler de faute professionnelle.

«C’est très frustrant ce soir, en plus, on leur donne le but, c'est vraiment une faute professionnelle après le match qu’on a fait. On sait que venir jouer au Parc c’est toujours très difficile, on peut avoir des regrets ce soir, on s’est fait punir», a lancé l'attaquant des Rouge-et-Noir. Des mots forts.