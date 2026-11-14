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Matchs Amicaux

Brésil : les deux buts phénoménaux de Vinicius Junior contre le Japon

Par Jordan Pardon
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp
Japon 3-2 Brésil

Muet depuis le mois d’août avec le Real Madrid, Vinicius Junior retrouve des couleurs en sélection. Après son but le mois dernier face à l’Australie (2-4), le Madrilène s’est offert un doublé sublime face au Japon ce samedi malgré la défaite de son équipe (2-3).

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TV Globo
QUE GOLAÇOOOO VINI! 🔥🇧🇷

A Seleção diminui o placar em Singapura. Tem muito jogo pela frente, hein! BORA VIRAR BRASIL! 😤🙏

Brasil 1x2 Japão

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Il avait d’abord réduit l’écart d’une lourde frappe en dehors de la surface de réparation, laissant Suzuki impuissant (33e, 2-1). Le deuxième, dans la même configuration, venait de l’autre côté, le gauche. Il repiquait dans l’axe avant de déclencher une frappe poteau rentrant pour l’égalisation (75e, 2-2). Le Brésil s’est finalement incliné 3-2 dans cette rencontre amicale.

TV Globo
ELE É MUITO CRAQUE! VINI JR EMPATA O AMISTOSO PRA NOSSA SELEÇÃO! 🔥

Mais um golaço! O adm cantou a pedra mais cedo, que na Copa a virada veio nos acréscimos! BORA QUE DÁ TEMPO! 🤞🙏

Brasil 2x2 Japão

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