Brésil : les deux buts phénoménaux de Vinicius Junior contre le Japon

Muet depuis le mois d’août avec le Real Madrid, Vinicius Junior retrouve des couleurs en sélection. Après son but le mois dernier face à l’Australie (2-4), le Madrilène s’est offert un doublé sublime face au Japon ce samedi malgré la défaite de son équipe (2-3).

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Il avait d’abord réduit l’écart d’une lourde frappe en dehors de la surface de réparation, laissant Suzuki impuissant (33e, 2-1). Le deuxième, dans la même configuration, venait de l’autre côté, le gauche. Il repiquait dans l’axe avant de déclencher une frappe poteau rentrant pour l’égalisation (75e, 2-2). Le Brésil s’est finalement incliné 3-2 dans cette rencontre amicale.