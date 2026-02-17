Otamendi se moque de Vinicius Jr en plein match

Le barrage aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica a été particulièrement tendu. En s’imposant 1-0 avec un but de Vinicius Junior, le club merengue a pris une bonne option pour la qualification. Néanmoins, ce match a été pollué par des propos insultants - potentiellement racistes - de l’ailier de Benfica Gianluca Prestianni à l’encontre du Brésilien.

Sifflé par le public de l’Estadio da Luz, Vinicius Junior a également subi les moqueries de Nicolas Otamendi. Le défenseur argentin de 38 ans a décidé de relever son maillot pour lui montrer son tatouage où est représenté le trophée de la Coupe du monde. Une façon de rappeler qu’il l’a remporté en 2022 avec l’Argentine et que Vinicius Junior n’a pas gagné le Mondial avec le Brésil.