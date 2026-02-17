Menu Rechercher
Commenter 26
Ligue des Champions

Otamendi se moque de Vinicius Jr en plein match

Par Aurélien Macedo
1 min.
Vinícius Júnior sous les couleurs du Real Madrid. @Maxppp
Benfica 0-1 Real Madrid

Le barrage aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica a été particulièrement tendu. En s’imposant 1-0 avec un but de Vinicius Junior, le club merengue a pris une bonne option pour la qualification. Néanmoins, ce match a été pollué par des propos insultants - potentiellement racistes - de l’ailier de Benfica Gianluca Prestianni à l’encontre du Brésilien.

La suite après cette publicité
The Touchline | 𝐓
📸 - Otamendi once again showing his tattoos to Vinicius Jr, he is pointing at the World Cup trophy that he won.
Voir sur X

Sifflé par le public de l’Estadio da Luz, Vinicius Junior a également subi les moqueries de Nicolas Otamendi. Le défenseur argentin de 38 ans a décidé de relever son maillot pour lui montrer son tatouage où est représenté le trophée de la Coupe du monde. Une façon de rappeler qu’il l’a remporté en 2022 avec l’Argentine et que Vinicius Junior n’a pas gagné le Mondial avec le Brésil.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Benfica
Real Madrid
Nicolás Otamendi
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Benfica Logo SL Benfica
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Nicolás Otamendi Nicolás Otamendi
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier