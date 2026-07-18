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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Saka signe un doublé et humilie encore la France

Par Valentin Feuillette
1 min.
Bukayo Saka contre l'Ukraine avec l'Angleterre @Maxppp
France 2-4 Angleterre
winamax
1 6.25 N 4.70 2 1.35 bonus 100€

C’est une première période catastrophique, voire humiliante, pour l’équipe de France. Déjà menée 3-0 après seulement 37 minutes, la sélection de Didier Deschamps a sombré juste avant la pause avec un doublé de Bukayo Saka. Trouvé plein axe par Eberechi Eze entre les lignes, l’ailier d’Arsenal a conclu d’une frappe croisée du gauche à l’entrée de la surface pour inscrire le quatrième but anglais (45+1e).

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Dominés dans tous les compartiments du jeu, dépassés physiquement et punis à chaque transition adverse, les Bleus n’ont jamais semblé en mesure de rivaliser. Menés 4-0 à la pause lors du match pour la troisième place, ils se dirigent vers une véritable correction et devront montrer un tout autre visage au retour des vestiaires pour éviter une fin de règne douloureuse à Didier Deschamps.

Pub. le - MAJ le
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