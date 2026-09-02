Dani Carvajal aurait conseillé à Rodri de ne pas signer au Real Madrid

Cet été, Rodri avait le choix du roi. Il aurait pu rester et prolonger son contrat à Manchester City. Il aurait aussi pu signer au Real Madrid, avec lequel il a discuté sérieusement. Finalement, le milieu ibérique a choisi de signer au Barça. Selon le journaliste Gerard Romero, un ancien de la Casa Blanca a joué un rôle dans son choix.

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En effet, le média pro-Barça indique que Dani Carvajal, qui a quitté librement les Merengues cet été, lui aurait conseillé de ne pas signer au Real Madrid. Un sacré coup de poignard si cela se révèle vrai.