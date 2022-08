West Ham : David Moyes déçu par Jesse Lingard

En fin de contrat à Manchester United, Jesse Lingard (29 ans) a décidé de rejoindre le promu Nottingham Forest pour poursuivre sa carrière en Premier League. Et ce alors que West Ham, où il avait brillé en prêt lors de la saison 2020-2021, lui avait soumis une belle offre. David Moyes, le coach des Hammers, a fait part de sa surprise et donc de sa déception concernant le milieu offensif anglais.

« J'ai été surpris, oui. Je pensais que Jesse finirait par venir ici et je dois dire que le club lui a fait une très bonne offre. Vous ne pouviez pas vous retourner et dire que David Sullivan et les propriétaires n'ont pas fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'avoir. Ils l'ont certainement fait », a ainsi expliqué l'ancien entraîneur des Red Devils et d'Everton en conférence de presse, avant le match de WHU contre Manchester City ce dimanche.