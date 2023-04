BL : Randal Kolo Muani sauve l’Eintracht Francfort contre Gladbach

Après les deux matchs nuls du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, respectivement face à Hoffenheim (1-1) et Stuttgart (3-3), la 28ème journée de Bundesliga se poursuivait avec une nouvelle rencontre entre l’Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach au Deutsche Bank Park. Engluées dans le ventre mou du championnat espagnol, les deux formations devaient prendre des points pour venir se mêler à la lutte pour les places qualificatives aux prochaines éditions des coupes européennes. Seulement une dizaine de minutes après le coup d’envoi, le capitaine des visiteurs, Jonas Hofmann, ouvrait le score (13e, 1-0).

Malgré les nombreuses occasions de part et d’autre, le tableau d’affichage ne bougeait plus jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, les locaux s’enhardissaient et commençaient à se montrer de plus en plus dangereux à l’image du poteau trouvé par Randal Kolo Muani à l’aube du dernier quart d’heure (75e). En toute fin de rencontre, l’attaquant français de l’Entente trouvait les ressources pour égaliser et sauver son équipe d’un résultat très décevant (83e, 1-1). Au classement, Francfort gagne une place (7ème) tandis que le Borussia M’Gladbach reste en 10ème position.

