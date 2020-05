László Bölöni quitte Anvers

Coach du Royal Antwerp depuis 2017, László Bölöni a fait ses adieux au Great Gold, alors qu'il arrivrait au terme de son contrat en juin. L'entraîneur roumain aux 28 ans de carrière, qui avait débuté sur le banc de l'AS Nancy-Lorraine avant de lancer Cristiano Ronaldo au Sporting CP, avait prolongé l'aventure après sa première saison, pour deux années supplémentaires.

Arrivé à la tête de l'effectif d'Anvers alors que le club venait tout juste de remonter en Jupiler Pro League, László Bölöni, 67 ans, est parvenu à le faire progresser année après année, terminant consécutivement 8e, 6e (play-offs et tours de qualification pour la Ligue Europa) et 4e (finale de la Coupe de Belgique, qui n'a pas encore été reprogrammée). «Il vient d'être décidé que le contrat de notre entraîneur László Bölöni ne sera pas prolongé (...) Nous souhaitons à László plein succès dans le futur et le remercions expressément pour les 3 dernières saisons», a déclaré le club dans un communiqué.