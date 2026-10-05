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Liga

Zlatan Ibrahimovic choisit entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé

Par Sasha Nahon
1 min.
Zlatan Ibrahimovic @Maxppp

Invité par ESPN FC à classer à l’aveugle cinq des meilleurs joueurs actuels de Liga, Zlatan Ibrahimovic a placé Lamine Yamal tout en haut de son classement. L’ancien attaquant suédois a positionné le jeune joueur du FC Barcelone à la première place, juste devant Kylian Mbappé. Vinicius Junior complète le podium, tandis que Raphinha prend la quatrième position et Jude Bellingham la cinquième.

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Le principe de l’exercice obligeait Ibrahimovic à attribuer immédiatement une place à chaque joueur sans connaître les noms qui lui seraient proposés ensuite. Son classement final est donc le suivant : 1. Lamine Yamal, 2. Kylian Mbappé, 3. Vinicius Junior, 4. Raphinha, 5. Jude Bellingham.

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