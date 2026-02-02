FC Nantes : Tylel Tati ne devrait pas aller à Chelsea

C’était compliqué, c’est désormais terminé pour le dossier Tylel Tati (18 ans) du côté de Chelsea. Le défenseur central du FC Nantes qui a disputé 19 matches depuis le début de la saison avec les Canaris était considéré comme le plan B des Blues après l’échec de la piste menant à Jérémy Jacquet. Néanmoins, le transfert ne devrait pas se faire cet hiver.

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, à moins d’un improbable retournement de situation, Tylel Tati restera au FC Nantes jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central qui a pris le temps de la réflexion aimerait au moins boucler une année complète afin d’aider son club formateur dans la mission maintien.