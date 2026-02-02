Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

FC Nantes : Tylel Tati ne devrait pas aller à Chelsea

Par Aurélien Macedo
1 min.
Tylel Tati @Maxppp

C’était compliqué, c’est désormais terminé pour le dossier Tylel Tati (18 ans) du côté de Chelsea. Le défenseur central du FC Nantes qui a disputé 19 matches depuis le début de la saison avec les Canaris était considéré comme le plan B des Blues après l’échec de la piste menant à Jérémy Jacquet. Néanmoins, le transfert ne devrait pas se faire cet hiver.

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, à moins d’un improbable retournement de situation, Tylel Tati restera au FC Nantes jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central qui a pris le temps de la réflexion aimerait au moins boucler une année complète afin d’aider son club formateur dans la mission maintien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Premier League
Nantes
Chelsea
Tylel Tati

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Nantes Logo Nantes
Chelsea Logo Chelsea FC
Tylel Tati Tylel Tati
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier