LFP : le message émouvant de Vincent Labrune à La Chaîne Téléfoot

Hier soir, un événement marquant de l’histoire récente de la Ligue 1 et de la Ligue 2 s’est produit. Alors qu’elle était censée émettre au moins jusqu’en 2024, La Chaîne Téléfoot a cessé d’exister à l'issue de cette 24e journée de L1. Un arrêt brutal attendu depuis la restitution des droits TV par Mediapro et le rachat de ces mêmes droits TV par Canal+ jusqu’à la fin de la saison. Un fiasco industriel et commercial retentissant alors que nous ne sommes qu’au milieu de la saison.

Mais un fiasco humain également. Quelques mois seulement après avoir quitté leur rédaction respective, de nombreux journalistes ont tout simplement perdu leur emploi. Sans oublier les techniciens, les pigistes et les stagiaires. Bref, de quoi faire du patron de Mediapro, Jaume Roures, l’un des hommes les moins populaires du football français. Face à ce terrible gâchis, le président de la LFP, Vincent Labrune, a tout de même tenu à saluer le travail des équipes de La Chaîne Téléfoot dans un communiqué.

Labrune remercie La Chaîne Téléfoot

« TÉLÉFOOT LA CHAINE s'est arrêtée hier soir. Depuis le début de la saison, toutes les équipes éditoriales, techniques et administratives ont réalisé un travail remarquable pour faire vivre au quotidien les championnats de LIGUE 1 et de LIGUE 2. En quelques semaines, le défi de créer une chaîne a été relevé. Grâce à des émissions quotidiennes au cœur des clubs, des journalistes et des consultants de grande compétence pour commenter les rencontres, TÉLÉFOOT LA CHAINE aura été une réussite éditoriale. Je mesure tout l'impact que l'arrêt de la chaîne aura pour ses salariés », a-t-il écrit, avant de poursuivre.

« Je tenais aujourd'hui à remercier et à féliciter chaleureusement l'ensemble des salariés de TÉLÉFOOT LA CHAINE. Journalistes, consultants, techniciens, réalisateurs, administratifs, tous ont fait preuve d'une grande rigueur et d'un immense professionnalisme. Ce professionnalisme a notamment permis depuis décembre aux clubs de LIGUE 1 et LIGUE 2 de voir l'intégralité de leur match diffusés, d'éviter ainsi l'écran noir, et à la LFP de maintenir des conditions de négociation satisfaisantes pour lui permettre d'assurer le futur du football français. À Julien Bergeaud, Jean-Michel Roussier et à vous tous, je tenais à titre personnel et au nom de l'ensemble du football professionnel à vous dire un seul mot : MERCI. »