Le Mans FC : Novak Djokovic réagit à la montée en Ligue 1

Après une victoire à Bastia samedi soir (0-2), Le Mans FC a fêté sa montée en Ligue 1. Dans un désordre complet au stade Armand-Cesari, car la rencontre avait été arrêtée par l’arbitre en raison de jets de fumigènes, les Manceaux avaient commencé à célébrer leur accession dans les vestiaires. Et après le coup de téléphone de Thibaut Courtois pour féliciter la ville rouge, c’était autour d’un autre investisseur du club d’applaudir les héros.

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Dans sa story Instagram, le tennisman, Novak Djokovic, a posté un message de soutien et il est très fier du chemin parcouru. « Allez Le Mans. Félicitations ». Pour rappel, le Serbe est également un actionnaire minoritaire du fonds d’investissement brésilien Outfield. Il avait rejoint l’écurie avec plusieurs stars du sport mondial en août dernier et semble désormais prêt à épauler les nouvelles têtes dans l’élite française.