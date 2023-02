Juventus Turin - FC Nantes : les compositions officielles

Le FC Nantes affronte la Juventus Turin ce jeudi à 21h à l’Allianz Stadium lors de la première manche des seizièmes de finale de la Ligue Europa, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Deuxième du groupe G derrière Fribourg, le tenant du titre de la Coupe de France se mesure à un géant européen en quête de renouveau.

Éliminés de la Ligue des champions en terminant troisième de leur poule derrière Benfica et le PSG, les hommes de Massimiliano Allegri sont actuellement 9es de la Serie A et ont récemment vaincu la Fiorentina. Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré a aligné une défense Centonze, Castelletto, Girotto et Pallois. L’inévitable Ludovic Blas, buteur ce week-end contre Lorient, est également titulaire derrière Mohamed. Du côté de la Vieille Dame, le Français Adrien Rabiot est titulaire.

Vlahovic ouvre déjà le score, Nantes est malmené !

Les compositions officielles :

Juventus Turin : Szczesny – De Sciglio, Danilo, Bremer, Sandro – Fagioli, Paredes, Rabiot – Di Maria, Vlahovic Chiesa.

FC Nantes : Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois; Chirivella, Moutoussamy, Sissoko; Blas, Coco; Mohamed.