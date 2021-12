FC Barcelone : Xavi scelle l'avenir de Frenkie de Jong

Présent en conférence de presse, ce vendredi, Xavi est notamment revenu sur l'avenir de Frenkie de Jong (24 ans), annoncé sur le départ ces dernières semaines mais pour le nouveau coach des Blaugranas, les rumeurs n'ont pas lieu d'être. Pas toujours convaincant, loin s'en faut, sous le maillot barcelonais depuis le début de la saison, l'international néerlandais était, à ce titre, envoyé du côté de Manchester City pour le prochain mercato hivernal, mais le technicien du club catalan a balayé d'un revers de main cette tendance, rappelant qu'il comptait plus que jamais sur le milieu des Bataves.

«Il est intransférable», a ainsi déclaré Xavi devant les journalistes avant d'en dire plus sur son milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2026 : «Frenkie est très important. Il est capable de faire la différence, de marquer, d’être à la dernière passe. Il a été excellent contre Villarreal (3-1). Il a su jouer entre les lignes. On a vu le Frenkie qu’on veut avoir.» Le message est très clair et les supporters barcelonais peuvent souffler. Sauf improbable retournement de situation, Frenkie de Jong ne changera pas de club cet hiver ni l’été prochain.