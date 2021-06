Kevin-Prince Boateng de retour au Hertha

En 2006, il avait fêté ses débuts professionnels en Bundesliga sous les couleurs du Hertha Berlin. Il est aujourd'hui de retour au bercail. Kevin-Prince Boateng, 34 ans, né dans la capitale allemande mais international ghanéen (15 sélection, 2 buts), quitte l'équipe italienne de Serie B Monza et rejoint le Hertha, où il a signé un contrat jusqu'en 2022.

Après sa première étape à Berlin, le milieu offensif avait rejoint Tottenham, puis fréquenté Dortmund, avant d'être transféré à Portsmouth. Le Genoa et l'AC Milan suivront, avant qu'il ne soit transféré à Schalke 04 et ne revienne chez les Rossonerri. La suite fut plus confidentielle : Las Palmas, Francfort, Sassuolo, le banc du Barça, la Fiorentina et Besiktas...